سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، 22 يونيو، وتستعرض "الوطن" سعر صرف الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.