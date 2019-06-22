لقي شخص مصرعه، وإصابة آخر، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بطريق الكيلو 50 "الزعفرانة ـ رأس غارب"، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى غارب المركزي.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق الزعفرانه رأس غارب، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصاب آخر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

وانتقلت قوات الشرطة تجاه الحادث لمعاينة الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.