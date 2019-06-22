أصيبت 3 طالبات بامتحانات الثانوية العامة، بمراكز حوش عيسى وأبو حمص والدلنجات، وطالب بمركز دمنهور في البحيرة، بحالات إغماء خلال امتحان مادة الفيزياء اليوم، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما أصيبت طالبة بمركز المحمودية، بحالة انهيار عصبي وجرى نقلها للمستشفى، بالإضافة إلى قيام إحدى الطالبات بإيتاي البارود، بتمزيق ورقة الإجابة وحرر محضر بالواقعة.

وكان طلاب الثانوية العامة بالبحيرة، أدوا اليوم، امتحان الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من 9.00 وحتى 12.00 ظهرا، بالتزامن مع أداء طلاب الشعبة الأدبية لامتحان التاريخ.

وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم بلغ 30826 طالبا وطالبة حضر منهم 29034 وتغيب 1792 بنسبة حضور بلغت 94.2% بواقع 19794 طالبا وطالبة في مادة الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات و9240 فى مادة التاريخ لشعبة الأدبي.