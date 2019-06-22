أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، أهمية البعد الرياضي والثقافي في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الدول والشعوب وهو جوهر العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف.

وأضاف أن هذه الأبعاد أصبحت حاضرة بقوة على أجندة عمل الأمم المتحدة في الإطار الطموح الجامع لأهداف التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة 2030.

جاء ذلك خلال تنظيم بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فعالية خاصة، أمس، لسفراء ودبلوماسي وموظفي المنظمة الدولية، من الأجانب والأفارقة والعرب والمصريين، لنقل أحداث حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وأقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر وزيمبابوي داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي فازت فيها مصر 1 - 0.

ومن المقرر استمرار بث جميع مباريات البطولة على الهواء مباشرة داخل مبنى الأمم المتحدة خلال فترة البطولة التي تنتهي 19 يوليو المقبل.