وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على تفويض هيئة المكتب "الرئيس والوكيلين"، بشأن تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة في عدد من القضايا.

وتضمنت طلبات المناقشة العامة، الطلب المقدم من النائب سعيد حساسين و20 نائبا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة حرق قش الأرز، وطلب آخر حول سياسة الحكومة لتطوير مراكز الشباب.

كما شملت الطلب المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن سياسة الحكومة لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وطلب آخر حول سياسة الحكومة بشأن إجراءات تقنين وضع اليد، وطلب آخر حول آلية الحكومة لضبط الأسعار بالأسواق ومنع الاحتكار، كذلك الطلب المقدم من النائب محمد حبيب، حول سياسة الحكومة في ضبط تذاكر مصر للطيران خلال موسم الحج والعمرة،وطلب آخر بشأن سياسة الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ياتي ذلك إضافة إلى طلب المناقشة المقدم من النائب بسام فليفل، حول سياسة الحكومة بشأن تجديد عقود العاملين في التربية والتعليم في المسابقة الأخيرة.