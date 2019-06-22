يُسافر الفنان أشرف عبدالباقي، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، للمُشاركة في فاعليات معرض الزمن الجميل، والذي يضم نخبة من الفنانين لعرض أجمل الفنون التقليدية والتراث الفني.

ويستعد "عبدالباقي"، لتقديم عرض "كلها غلط" اعتبارًا من يوم 10 يوليو المقبل وحتى 13 من الشهر ذاته، على أحد مسارح مدينة جدة.

المسرحية مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية حصل "عبدالباقي" على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، وديكور محمود سامي.