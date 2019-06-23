النتائج الأولية للانتخابات الموريتانية تشير إلى تقدم مرشح الأغلبية الحاكمة

أظهرت النتائج الأولية المؤقتة للانتخابات الرئاسية الموريتانية، تقدم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني، الذي يحظى بدعم من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

وحسب النتائج التي أفرزتها اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي شملت نحو 60% من مكاتب التصويت، تصدر المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني بعد حصوله على 51%، بينما حصل المرشح سيدي محمد ولد بوكر على نحو 20% وحل مرشح التيار البعثي البرلماني بيرام ولد اعبيدي ثالثا بنسبة 17%، بينما تقاسم المرشحون الثلاثة النسبة المتبقية.

وتواصل اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات عمليات الفرز التي ينتظر أن تتواصل حتى مساء اليوم الأحد، وكانت نسبة المشاركة قد بلغت رسميا 5,60% في حين بلغ عدد الناخبين أزيد من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على ثلاثة آلاف و870 مكتبا.