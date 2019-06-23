تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 عمال، في أثناء الحفر والتنقيب في منزل أحدهم، عن الآثار بقرية الصبيحات، بمركز طامية، والأدوات المستخدمة في الحفر، وفقا لبيان أمني، اليوم.

وأخطر اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بتنفيذ بعض الأفراد لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بداخل إحدى المنازل، بقرية الصبيحات بكفر محفوظ.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين أن "ع.ر.س" (50 سنة-عامل)، حفر داخل منزله، ووجود حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار، للتنقيب عن الآثار، وبرفقته كلا من "ع.ج" (28 سنة-عامل)، و"ش.س.ش" (30 سنة-عامل)، ويقيمان بالجيزة، وضبط أدوات حفر عبارة عن كوريك رفع، وأزمة، وحبل بطول 15 مترا، وفأس.

وذكر البيان الأمني، أنه بمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وأخطر مجلس مدينة طامية لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وظروفها.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2811 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.