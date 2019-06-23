اللجنة العامة لـ"النواب" توافق على موازنة البرلمان

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، وحضور رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2019/2020، والبالغ حجمها مليار و590 مليون جنيه، منها مليار و40 مليون جنيه أجور وبدلات، و511 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و39 مليون جنيه استثمارات.

وتمثل أجور ومرتبات العاملين 70% من إجمالي موازنة البرلمان، وجاء ما يخص النواب في الموازنة العامة الجديدة التي تبدأ التطبيق أول يوليو المقبل 100 مليون جنيه بدل جلسات، و39 مليون جنيه أجور، و300 مليون جنيه بدل علاج، وبلغ حجم بدل السفر للنواب في الموازنة الجديدة للمجلس بالسنة المالية الجديدة 25 مليون جنيه، وبلغ بدل المبيت 18 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تناقش الجلسة العامة غدا الاثنين موازنة المجلس لإقرارها بعد موافقة اللجنة العامة عليها.