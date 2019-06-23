استقبلت مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، شخصا مصابا بطلق ناري في رقبته، بزمام المنطقة الصناعية بمدينة الفرافرة.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد إصابة شخص بطلق ناري بمركز الفرافرة.

وتبين إصابة خليل ثروت حسين عطية، 40 سنة، من قرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، بطلق ناري في منطقة الرقبة، في المنطقة الصناعية بمركز الفرافرة.

وجري إحالته إلى مستشفى قصر العيني بأسيوط، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، فيما تكثف مباحث المديرية، ومباحث قسم شرطة مركز الفرافرة جهودها للكشف عن ملابسات الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.