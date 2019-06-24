قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن حق للدولة، مشيرًا إلى أنها كانت جباية في العهود السابقة، حيث حُصلت بالقهر والقوة، وهو ما لم يعد موجودًا الآن في ظل وجود دولة مؤسسات تحترم القانون.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن السياسة الضريبية تشهد ثباتا واستقرارا كبيرين، كما أنها طويلة الأجل، لافتًا إلى أن القوانين الضريبية وعلى رأسها القيمة المضافة والخصم الضريبي تصدر لصالح الممولين.

وعن ضريبة الدخل، قال "فؤاد" إنها عبارة عن أكثر من نوع، هم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ضريبة المهن الحرة، وضريبة الأجور والمرتبات، وضريبة الثروة العقارية.

وأوضح، أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، موضحًا أن المسجل لدى مصلحة الضرائب بالنسبة لهذه الضريبة هو الشخص الوسيط الذي يحصل الضريبة من المشتري، ومن ثم فهي ليست عبئًا على التجار.

وعن مسددي ضريبة الدخل، قال "سعيد"، إن هناك أشخاصًا طبيعية وأشخاص اعتبارية، موضحًا أن أي ممول فردي هو شخص طبيعي يخضع للضريبة التصاعدية وهي نظام الشرائح الضريبية المعروفة، موضحًا أن من كانت أرباحهم السنوية 8 آلاف جنيه بحد أقصى فهم معفون من تسديد الضرائب، وإذا تجاوزها فإنه يدخل في نظام الشرائح.

وأشار إلى أن الأشخاص الاعتباريين كالشركات، فهم يدفعون ضريبة قطعية قيمتها 22.5% من الأرباح، لافتًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين ملف ضريبي في مصلحة الضرائب عن ضريبة الدخل، منها ملفات مغلقة.