قال السفير القبرصي لدى اليونان كيرياكوس كينيفيزوس، إنّ موقف تركيا الاستفزازي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص أمر يؤثر على أوروبا ككل.

ولفت كينيفيزوس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إي إيه" اليوم، إلى أنّ قرارات المجلس الأوروبي ومجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها تركيا في شرق البحر المتوسط، مهمة جدا وربما لم يسبق لها مثيل لا سيما تلك الخاصة بتركيا.

وأكد السفير القبرصي لدى اليونان، أنّ "قبرص تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء انتهاكات تركيا للقانون الدولي"، معربا عن رأيه بأنّ الاتحاد الأوروبي يدرك أنّ "انتهاك الحقوق السيادية لأحد الدول الأعضاء فيه لا يخص قبرص وحدها، بل أوروبا نفسها".

وتطرّق كينيفيزوس إلى خطط التعاون الثنائي والثلاثي لقبرص التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلا إنّ "مشكلة قبرص تحتل الصدارة في جدول الأعمال، لكننا نسير في اتجاه إيجابي بشأن قضايا السياسة الخارجية".

وأضاف الدبلوماسي القبرصي، أنّه على العكس من ذلك، فإنّ تركيا معزولة في المنطقة كلها، وتنتهك باستمرار القانون الدولي وتعرض قوتها العسكرية، موضحا أنّ جمهورية قبرص على علم جيد بالسياسة الدولية بطريقة سلمية وتعالج القضايا بجدية وعزيمة "، مشددا على أهمية التعاون المستمر بشكل منهجي بين اليونان وقبرص.

يذكر أنّ تركيا واجهت انتقادات إقليمية ودولية واسعة عقب قرارها بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجزيرة قبرص.