وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على مذكرة تفاهم خاصة بتسهيل الربط الإلكتروني بين أعضاء اتفاقية التبادل الحر "أجادير"، في حضور ممثلين عن وزارة المالية والجمارك ولجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.

وتساءلت النائبة ميرفت أليكسان، عن سبب وصول الاتفاقية إلى البرلمان بعد 3 سنوات كاملة من توقيعها، مؤكدة أن التأخير غير مفهوم، وأن موضوع الاتفاقية في غاية الأهمية وأنها تشجعه رغما عن ذلك.

وتابعت: "استغرقت الاتفاقية 3 سنوات لعرضها على البرلمان، لكن تكمن أهميتها في الحد من التهرب الجمركي والإسهام في التسهيل والربط بين الدول الأعضاء".

وأكدت ممثلة وزارة المالية أن السبب وراء التأخر هو الرجوع أولا لعدد من الجهات الأمنية في الدولة، وأن وزارة الخارجية استغرقت وقتا طويلا في دراستها بشكل متأنٍ، ليتدخل رئيس اللجنة حسين عيسى، ويشدد على ضرورة عدم الاستسلام لطول المدة، قائلا: "وكان حرى بالحكومة أن تضغط لتستعجل الاتفاقية".