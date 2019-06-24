قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل طالب سيحصل على النتيجة من خلال كارت يشمل 4 ألوان "الأزرق يعني أنه متفوق، والبرتقالي يعني أنه معقول، والأخضر أقل من التوقعات، الأسود يعني أنه سيحصل على فرصة ثانية".

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، أن الطلاب يمكنهم معرفة النجاح أو الرسوب ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل على موقع الوزارة من خلال الرابط http://G10.emis.gov.eg.

وأكد أن مؤشرات قوة سيستم الامتحانات الجديدة قوية جدا تساعدنا على اتخاذ قرارات تجاه الطلاب والمدارس من خلال الأرقام الرسمية المعلنة.