عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون السياسية، حقوق الإنسان والديمقراطية- القضايا الدولية، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعها السادس بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة يومي 23-24 يونيو 2019.

عقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

أجرى الجانبان حوارا سياسيا شاملا وصريحا، شمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على المستوى الثنائي، والإقليمي والدولي، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة نتائج القمة الأولى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والوضع في المنطقة العربية، وسوريا، وليبيا، ومتابعة مخرجات القمة الخامسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والسلم والأمن في أفريقيا، والقرن الأفريقي، والسودان، وموضوعات مياه النيل، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون الأورومتوسطي، بما في ذلك التعاون عبر الحدود وكذلك نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

واستعرض الجانبان آخر التطورات في كل هذه الموضوعات، وبحثا سبل دعم الحوار والتعاون، بما في ذلك في المحافل الدولية، لدعم جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار في المتوسط وما ورائه.

أخذ الجانبان علماً بالتقدم الكبير المحرز في تنفيذ أولويات المشاركة للفترة 2017-2020، في إطار تنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفقا على مواصلة المناقشات حول أولويات المشاركة للفترة القادمة ما بعد 2021.

ركز الجانبان أيضا على التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون ومكافحة الفساد، مع الإقرار بأنه لا غنى عن التعاون والحوار لتحقيق مصالحهما المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكدا أهمية مواصلة الحوار والتعاون لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات وفقا لالتزاماتهما الدستورية والدولية.