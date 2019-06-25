انتهت المطربة الجزائرية هنادي من تصوير أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج الكندي المصري متيم السراج، تمهيدا لطرحه عبر الفضائيات والمنصات الإلكترونية المختلفة بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019".، مشيرا إلى أن بلاده منذ عام 2016، تقدم الدعم لإصلاح نظام التعليم في هاتين المرحلتين من خلال إطار العمل الخاص بالشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والتي بدأت عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان واطلاعه على نظام التعليم هناك، حيث تم افتتاح 35 مدرسة مصرية يابانية جديدة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة في التعليم على النسق الياباني.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بأن الثقة المصرية في نظم التعليم اليابانية لهو أمر في غاية الأهمية ولكنها في ذات الوقت مسؤولية كبيرة.

وأضاف: "يعتمد التعليم على تنمية المهارات غير المعرفية، مثل التعاون والقدرة على التخطيط ومراعاة الآخرين والإحساس بالمسؤولية، بالإضافة إلى القدرات الأكاديمية، عن طريق مشاركتهم في أنشطة قيادية يوميًا واجتماعات داخل الفصل، ما يبرز القيم الإيجابية للسلوكيات والمهارات الحياتية".