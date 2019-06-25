قررت شركة مترو الأنفاق تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن إدارتي هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، فمن الممكن وصول درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.

وأوضح "عبدالهادي" أن ذلك يأتي أيضا لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الأول، فالشبكة الكهربائية تتمدد في درجات الحرارة العالية، ما يجعل السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تؤثر تأثيرا سلبيا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 39 درجة للعظمى.