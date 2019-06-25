واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها بقيمة جنيه، خلال منتصف التعاملات اليومية، متأثرة بالبورصات العالمية، لتزيد حصيلة الارتفاعات التي وصفها خبراء الاقتصاد بـ"القياسية" لـ12 جنيهًا خلال يوم واحد.

ويباع عيار 24 بـ758 جنيهًا، مقابل 746 جنيهًا أمس، فيما يباع عيار 21 بـ663 جنيهًا، وعيار 18 بـ568 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و304 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، وتظل قرب أعلى مستوى في 6 أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنًا.