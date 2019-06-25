قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن الدولة المصرية تقوم بمجهودات عظيمة من أجل عودة الاستقرار للسودان، حيث ذكرت أن السودان تُعد امتدادًا للأمن القومي المصري، واستمرار مصر في تقديم المعونات للسودان هو واجب وفرض وليس من قبيل الشفقة.

وأضافت عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأوضاع في شمال وجنوب السودان تدعو للقلق في الوقت الحالي، معربة عن تمنياتها باستقرار الأوضاع في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن هناك مشاريع استثمارية مصرية وكذلك مشروعات في الطاقة والري وفي مجالات متعددة منها التعليم والصحة في السودان.

من ناحية أخرى، أشادت عمر، بقرار المجلس العسكري السوداني بإذاعة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الهواء، لأنه سيكون بها شفافية ويرضي العالم كله، حيث ذكرت أن مصر اتخذت هذا القرار سابقًا وحاكمت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وكذلك محمد مرسي العياط على الهواء مباشرة.