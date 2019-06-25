استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور لها، السُبل التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الإيرانية، حيث ذكر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على المرشد الأعلى الإيراني لكنه في نفس الوقت ترك الباب مفتوحًا أمام مفاوضات حقيقية لوقف أنشطة إيران النووية.

وذكر "بولتون"، خلال التقرير، أنه يجب على السلطات في إيران وقف مواصلتها لبرنامج الصواريخ الباليستية، وكذلك التوقف عن دعم الإرهاب الدولي، وكل ما يجب على إيران فعله هو عبور هذا الباب المفتوح، من أجل أن تصبح دولة مقبولة في المجتمع الدولي.

وتّكمن الشروط الأمريكية على إيران لوقف العقوبات في وقف النشاط النووي بشكل كامل ، ووقف تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف دعم الإرهاب دوليا، حسبما جاءت على لسان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بامبيو: "الحل الوحيد أمام إيران هو التفاوض على اتفاقية شاملة تتناول مجمل أنشطتها التي تزعزع الاستقرار"، مشددًا على أن حملة العزل الدبلوماسي وحملة الضغط القصوى ستستمران لحين القبول بالحلّ.