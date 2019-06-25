أعرب المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، عن سعادته البالغة بعد قيام وزارة الداخلية المصرية بإحباط مخطط عدائي لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل"، موضحًا أن الإخوان يعتمدون على إنشاء الكيانات الاقتصادية بقصد التخفي لتمويل نشاط الجماعة الكبير المتغلغل في المجتمع.

وقال "حمودة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، إن أحد المتهمين ويدعى مصطفى عبد المعز عبد الستار، والده هرب من مصر في فترة الخمسينيات إلى قطر في أعقاب الصراع مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأنشأ اللبنة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين هناك، وبدا استقطاب أعضاء للجماعة وتفاعل معه ناصر بن عبدالله بن مسند والد "موزة"، وقام بأعمال شغب أدت إلى سجنه ثم تم ترحيله إلى الكويت.

وأكد رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، أن هذه القضية ليست سهلة أو بسيطة بل قوية في ظل حجم المبالغ المالية والمطبوعات والمضبوطات الخطية، حيث إن نيابة أمن الدولة العليا متخصصة في هذا المجال وأعضائها على قدرة كبيرة جدا من الخبرة لتقييم جدية هذه التحريات.

فيما قال الإعلامي خالد أبو بكر: "الإخوان يتحالفون مع الكفار عشان مصلحتهم، يمكنكم قراءة التاريخ القريب، ويهدون الدولة ثم يختلفون على الغنائم".

وتابع أبو بكر: "في النيابة مفيش واسطة، والمحكمة ترد كل شيء عشان كده القضايا في مصر تحتاج دقة شديدة عشان كله يأخذ حقه"، موضحًا أن النيابة العامة تقيم الأدلة والأسماء، ولا أحد فوق القانون، مشددًا على ضرورة الثقة في أجهزة الدولة في ظل الأدلة الموجودة".