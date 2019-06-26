يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على مختلف الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 40

شبين الكوم 25 39

طنطا 24 38

دمنهور 23 36

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 32

سيوة 23 40

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 23 39

السويس 24 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 22 38

نويبع 29 40

طابا 25 38

كاترين 20 34

الطور 27 36

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 39

الفيوم 28 41

بني سويف 28 41

المنيا 29 41

أسيوط 30 41

سوهاج 29 42

قنا 31 44

الأقصر 31 45

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 31 44

المدينة 31 46

القدس 18 32

الرياض 25 46

المنامة 32 39

أبوظبي 32 44

الكويت 32 49

دمشق 17 41

بيروت 25 30

عمان 20 36

غزة 21 31