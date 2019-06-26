أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك بسوهاج.

وذكرت التحريات أن الشقيق الثاني كان يقوم باستلام الأموال وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 ملايين جنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.