انتهى الاجتماع الأول للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، ووافقت اللجنة في اجتماعها على عدد من الاقتراحات برغبة تقدم بها عدد من النواب، حيث وافقت على إنشاء وحدة تصاريح عمل لخدمة مراكز أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائب إبراهيم حمودة، كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب محمود الصعيدي بإنشاء وحدة محلية جديدة بمركز أوسيم، وهي وحدة الذيدية وزاوية ثابت وانفصال القريتين عن الوحدة المحلية للبراجيل والوحدة المحلية للكوم الأحمر.

كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب جمال كوش؛ لإنشاء وحدة حماية مدنية على الطريق بين قريتي كفر الجزار ورورة بجوار السلخانة بالقليوبية ووافقت اللجنة على اقتراح النائبة آمال طرابية بشأن قبول التبرع بمساحة فدان أرض بقرية برمبال القديمة وهي قرية علي مبارك من أجل إقامة مركز شرطة عليها؛ لمحاربة الإرهاب لأن تلك القرية بها أكبر نسبة من الجماعة الإرهابية.