ضبط 4 أطنان "سمنة فاسدة" بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة العياط)، بتجميع كميات كبيرة من السمن النباتي وإعادة تصنيعها لإيهام المواطنين بأنها "زبدة فلاحي" خلافا للحقيقة وإعادة طرحها بالأسواق مستغلاً إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع وعدم وجود سجل صناعي مما يعد غشا للمواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بحملة مكبرة بالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية وتم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع تم ضبط الآتي:

- (37) كرتونة معبأة "زبدة، سمن نباتي" زنة الواحدة 25 كيلو جرام.

- (27) قالب "سمن نباتي" زنة الواحد 10 كيلو جرام.

- (35) جوال معبأة "زبدة" زنة الواحد 50 كيلو جرام.

- (10) شنطة بلاستيكية معبأة "زبدة" زنة الواحدة 10 كيلو جرام.

- (21) أواني معبأة "زبدة، سمن نباتي" زنة الواحدة 30 كيلو جرام.

- (5) ثلاجات تجميد تحتوى على كمية من الزبدة وزنت جميعها (750 كيلو جرام).

- أدوات التصنيع.

هذا وقد بلغ إجمالي المضبوطات (3.750 طن "سمنة، زبدة، سمن نباتي") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للحملة.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.