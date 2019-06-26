قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن من أهداف المدينة إعداد جيل جديد قادر على التفكير الناقد المبتكر، فضلا عن اتقان العلوم الأساسية، وربط الدراسات الأكاديمية بالصناعة، وبناء روح ريادة الأعمال، وتقدين نتائج ذات التأثير الفاعل على المجتمع.

وأضاف صدقي، خلال المائدة المستديرة الأولى لهذا العام؛ لعرض آخر المستجدات والإنجازات التي قامت في المدينة مؤخرًا، اليوم، أن المكونات الرئيسية للمدينة تكمن في 3 مباني أساسية وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا، المعاهد البحثية، هرم التكنولوجيا.

وأشار إلى مخطط عام المدينة، التي تقام على 200 فدان، وأنشأت على هيئة شعارها بالربط بين مكوناتها الأساسية، متابعا أن أنواع الشهادات المقبولة هي الثانوية العامة "رياضة" بنسبة 55% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين، والثانوية العامة "علوم" بنسبة 23%، والثانوية الأزهرية 3%، وSTEM بنسبة 9%، وIGCSE بنسبة 7%.

وأكد الدكتور شريف صدقي، أن نسبة الطلاب المقبولين من المدارس المختلفة فهي من المدارس الحكومية بنسبة 78.6%، والخاصة بنسبة 17.9% والدولية بنسبة 3.5%.

وأشار إلى توزيع الطلاب على البرامج الأكاديمية تأتي على النحو التالي، هندسة النانو، هندسة الفضاء، علوم طبية حيوية، فيزياء الأرض والكون، الطاقة الجديدة، هندسة الاتصالات، هندسة البيئة، علوم النانو، علوم المواد، طاقة البيولوجية.

أما عن أعضاء هيئة التدريس لابد أن يكون لديه العديد من المعايير من أجل قبوله وتواجده في المدينة، منها البحوث العلمية وقدرته التدريسيه وخبرته العلمية.

وأشار إلى أن كل طالب عندما يدرس أي مقرر نظري لابد أن يطبقه عمليًا، فلا يوجد أي مقرر دراسي دون تطبيق معمليًا للطلبة، كما أن المعدات لابد أن تتساوى مع أعداد الطلاب، فالمدينة توفر لكل طالب المعدات الخاصة به.