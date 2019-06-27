طقس الجمعة معتدل شمالا حار على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأوضح الخبراء أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي.

السواحل الشمالية الغربية 30 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 40 30

الوجه البحري والقاهرة 37 26

جنوب سيناء والغردقة 39 30

شمال الصعيد 39 27

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 30