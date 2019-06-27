نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، في كشف غموض واقعة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل شركة المطاحن بمنطقة باب شرقي، وسط الإسكندرية.

وأخطر اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ مقدم من محاسبة بإحدى شركات المطاحن بالإسكندرية، تفيد اكتشافها كسر الباب الخلفي المؤدي لإحدى حجرات الشركة.

وتبين من الفحص سرقة 5 شاشات، وماكينة طباعة ليزر، ومجموعة دفاتر عبارة عن أذونات قيد خاصة بالشركة، و"لاب توب" خاص بأحد الموظفين.

ووجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع الأمن العام لضبط مرتكبي الحادث.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 عاطلين – أحدهم مقيم بذات العقار محل البلاغ – 3 آخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمون واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، و"تروسيكل" المستخدم في نقل المسروقات.

وأخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.