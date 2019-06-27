تسجيل الدخول
السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ

أحدث الأخبار

عاجل| ترامب يصل إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين

عاجل| ترامب يصل إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين

جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني ضمن 4 جامعات مصرية

جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني ضمن 4 جامعات مصرية

طقس الجمعة معتدل شمالا حار على القاهرة

طقس الجمعة معتدل شمالا حار على القاهرة

"الإنتاج الحربي"و"قطاع الأعمال" يبحثان تصنيع السيارات الكهربائية

"الإنتاج الحربي"و"قطاع الأعمال" يبحثان تصنيع السيارات الكهربائية

بالصور| "ولاد رزق 2" في معرض سيارات اليوم لعرضه في عيد الأضحى

بالصور| "ولاد رزق 2" في معرض سيارات اليوم لعرضه في عيد الأضحى

وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان هرم اللاهون ومسجد قايتباي في الفيوم

وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان هرم اللاهون ومسجد قايتباي في الفيوم

اختيارات الوطن

بين الاستبعاد والعودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة مع منتخب مصر

بين الاستبعاد والعودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة مع منتخب مصر

سنها أقل شهرين.. حرمان الأولى في إعدادية المنيا من الالتحاق بمدرسة التمريض

سنها أقل شهرين.. حرمان الأولى في إعدادية المنيا من الالتحاق بمدرسة التمريض

بطولة "مزيفة" وآخرها الحبس.. التفاصيل الكاملة لواقعة "فتاة الموتوسيكل"

بطولة "مزيفة" وآخرها الحبس.. التفاصيل الكاملة لواقعة "فتاة الموتوسيكل"

أعلى درجات حرارة منذ 70 عاما.. "القاتل الصامت" يجتاح دول أوروبا

أعلى درجات حرارة منذ 70 عاما.. "القاتل الصامت" يجتاح دول أوروبا

بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

مونديليز العالمية: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل علي زيادة تواجدنا بها

مونديليز العالمية: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل علي زيادة تواجدنا بها

الأكثر قراءة

عاجل