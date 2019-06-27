أكد المستشار السياسي للرئيس التونسي أنّ حالة الرئيس قايد الباجي السبسي مستقرة، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأفادت قناتا "الحدث" و"العربية" بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إثر نقله إلى المستشفى العسكري بعد تعرّضه لوعكة صحية حادة، وعادت حسابات القناتين على وسائل التواصل الاجتماعي لحذف الخبر مرة أخرى.

وتعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، إلى وعكة صحية حادة، صباح اليوم، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وانتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن الوضع الصحي الحرج لرئيس الجمهورية، ولم يعلق الشاهد على الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جاء ذلك بالتزامن مع حدوث عمليتين انتحاريتين في وسط العاصمة، أسفرتا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص.