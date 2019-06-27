قالت وزارة الأوقاف، إن إجمالي نفقات الوزارة على المراكز الإسلامية والموفدين لمختلف دول العالم لعام 2018/2019 بلغ أكثر من 35 مليون جنيه، وتم تخصيص نحو 15 مليون جنيه منها للمراكز الإسلامية والموفدين بقارة أفريقيا للعام نفسه، فضلا عن عشرات المكتبات التى تم إهداؤها لكثير من المراكز على مستوى العالم.

ويأتي ذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية في ديننا السمح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف أينما كان.

وأكدت الأوقاف، أنه خلال العام المالي 2019/2020م إتمام المرحلة الثانية من المركز الإسلامي بدار السلام بدولة تنزانيا، كما تمت الموافقة على تحسين رواتب المعلمين والعاملين التنزانيين بالمركز بداية من شهر يوليو 2019م.