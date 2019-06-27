ناشد الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، بإعادة النظر في وقت خطبة وصلاة الجمعة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُصلي أطول من الخطبة، مضيفًا: "خطب الجمعة عندنا بتوصل إلى 45 دقيقة، والمفروض إنها لا تستغرق 4 أو 5 دقائق بالكتير، ده النبي كان بيصلي بسورة الأعلى والغاشية، أطول من الخطبة".

ودخل علماء برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، في تحدى أداء خطبة الجمعة في وقت قصير لا يتعدى الدقيقتين.

وبدأ العلماء وهم خالد الجندي، رمضان عبد المعز وزكريا العرابي، وأشرف الفيل، في إلقاء خطبة في دقيقتين.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن أطول خطبة جمعة يلقيها الآن لا تتعدى 15 دقائق، لافتا إلى ضرورة التيسير على الناس وتبسيط اللغة المستخدمة.

وأكد الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، أن الأصل في إلقاء خطبة الجمعة ان تكون باللغة العربية الفصحى، لافتا إلى أن الإسلام دين تيسير وتبسيط على الناس، مضيفًا :" الزمن اللى نعيش فيه تلاقى ناس كتير لا تعرف الفصحى، وبالتالي لابد من التخفيف واستخدام العامية حتى يفهموا أمور دينهم".