كشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، عن تفاصيل لقائه مع اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم البرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه التقى بصلاح، بعدما طلب صديق مقرب من الأخير، أن يقابله، وأخبره أن لاعب ليفربول متابع جيد له، وأنه يعكف على قراءة الكتب التي كتبها، فوافق على الفور.

وأضاف: "لما جالي كان مبتسم، واتقلب المنتجع، الممرضين والممرضات وبتوع المطبخ سابوا شغلهم، وكانوا عاوزين يتصوروا معاه".

وتابع: "كان عندي اتنين منتقبين من الخليج، طلبوا يتصوروا مع صلاح، وقلتلهم إن كده محدش هيعرف إنه اتصور معاهم، لكن هم أصروا، ولما قلت لصلاح فطس على روحه من الضحك، واتصور معاهم".

وأوضح أن الابتسامة الذي يظهر بها صلاح دائمًا تعرف بـ"الذكاء العاطفي"، مشيرًا إلى أنه أهم من الذكاء الأكاديمي، لأنه الأقدر على جعل الناس يحبون الشخص المقصود.

وأكد: "ابتسامة صلاح تجعله يحظى بقبول كبير،ة لأنها تحمل نقاءً كبير، بخلاف أن اللاعبين الكبار من أمثال رونالدو وميسي لا يبتسمون، كما أنه يتميز بالسلام النفسي، الذي يجعله مرتاحًا في أصعب المواقف التي يمر بها".