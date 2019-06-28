قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه جرى تنظيم حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، حيث جرى تشكيل لجنة لإزالة المخالفات بالتنسيق بين إدارات الأمن، والنظافة والتجميل، والتنمية بجهاز المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بسوق المنطقة السكنية الأولى، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات الموجودة أمام الكافيهات بالمنطقة.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة السادات للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالمدينة، كما جرى إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة بشارع عمرو بن العاص، وأمام المحكمة للباعة المفترشين الأرصفة، بالإضافة إلى إزالة جميع الإشغالات والمخالفات الكائنة بسوق المنطقة السكنية السابعة، والمقامة من أصحاب الكافيتريات والمحال على المسطحات الخضراء وقطع الأراضي الشاغرة بالمدينة.