أقام نائب محافظ مدينة تيانچين الصينية حفل استقبال على شرف الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والمشارك في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة أقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

حضر الحفل نائب محافظ مدينة تيانچين، ووزير الزراعة بدولة زيمبابوي، والسفير أسامة المجدوب سفير مصر في بكين، والوفد الرسمي المصري المشارك في المعرض، وعدد من الدبلوماسيين ومنهم السفير الجزائري في بكين، ومسؤولي الحكومة الصينية ومدينة تيانچين الصينية.

ورحب نائب محافظ تيانچين بالوفد المصري وبالحضور، مشيرا إلى أهمية المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول والذي يجمع الصين مع شركائها من الدول الافريقية وعلى رأسها مصر، ودعا وزيرة السياحة والوفد المصري إلى زيارة مدينة تيانچين التي تعد واحدة من أهم المدن الصناعية والتجارية في الصين، وأهم موانئها.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة استهلتها بتهنئة الشعب الصيني باقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.

وأكدت الوزيرة خلال الكلمة على أهمية هذا المعرض خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وأنه سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الصين وأفريقيا في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية وفي قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأشارت الى أن حرص مصر على المشاركة في المعرض ينبع من اهتمام مصر على دعم أواصر العلاقات الافريقية من جهة، والعلاقات المصرية الصينية من جهة أخرى.

وقالت الوزيرة أن نموذج التنمية الذي تبنته الصين هو مصدر إلهام للعديد من الدول التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل.

وأضافت أن مصر والصين يمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، والعلاقات بينهما تاريخية ومستمرة حتى اليوم، مشيرة الى إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014، والذي تم تطبيقه على أرض الواقع في عام 2016 من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية سواء في دعم الإطار الثنائي في مختلف المجالات أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص.

وأكدت الوزيرة على أنه يوجد حوالي 2000 شركة صينية لها استثمارات في مصر في قطاعات مختلفة، مشيرة الى التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، ولافتة الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات من مصر الى الصين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن الصين من أوائل الدول التي تعاونت مع مصر في واحد من اهم المشروعات الاقتصادية العملاقة بها، وهو المنطقة الصناعية لقناة السويس، والذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015، حيث تم إنشاء منطقة اقتصادية صينية يعمل بها أكثر من 50 مصنعا.

وأضافت "المشاط"، أنه من دواعي الفخر أن تضع الصين مشروع إنشاء منطقة اقتصادية صينية في قناة السويس كنموذج ناجح، حيث تم إنشاء 16 منطقة صناعية بالتعاون مع الدول الأفريقية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس وذلك كجزء من العشرة محاور الأساسية للتعاون الأفريقي الصيني والتي تم اطلاقها في قمة جوهانسبرج.

وأكدت على أن أهمية مشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية حولها ليس فقط في بعده السياسي لكنه مشروع اقتصادي ضخم يفتخر به المصريون، مشيرة الى أنه عندما تم الإعلان عن توسعة القناة ساهم المصريين بأموالهم لإتمام هذا المشروع القومي، وقالت " نحن نرى المجهود الكبير الذي يقوم به رئيس هيئة قناة السويس وفريق عمله الذي يسعى لتنمية محور قناة السويس، لتكوين بؤرة اهتمام للشركات الأجنبية وتسهيل إنشاء مراكز صناعية وتجارية ولوجستية".

كما ألقى وزير زراعة زيمبابوي كلمة أكد فيها أن بلاده لا يمكن أن تنسى أبداً لجمهورية مصر العربية والصين والجزائر أنهم من أوائل الدول التي قدمت الدعم والمساندة لزيمبابوي لحصولها على الاستقلال.