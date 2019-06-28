عاجل| أمريكا: أي اعتداء إيراني سيواجه بقوة عسكرية

قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران، براين هوك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه بنقل حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" إلى المنطقة، بعد معلومات عن مخططات لهجمات إيرانية، مشددا على أن أي اعتداء إيراني سيواجه بقوة عسكرية.

وطالب براين هوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن في لندن، النظام الإيراني بتغيير سلوكه، لافتا إلى أن أموال الشعب الإيراني تهدر في دعم نظام الأسد والمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، بالإضافة الحرس الثوري يسيطر على 50% من الاقتصاد الإيراني، حسب قوله.

وأضاف هوك أن الضغط الاقتصادي على إيران يؤتي ثماره، مؤكدا أن إيران تمثل تهديدا على الملاحة الدولية، وأن مجلس الأمن قد يلعب دورا في حماية الملاحة الدولية.