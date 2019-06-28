قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف الشيخ عبد الله يوسف فهيم، إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء لخروجه على موضوع خطبة الجمعة، وتطرقه إلى أمور لا علاقة لها بموضوع الخطبة.