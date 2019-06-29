أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حرصه على تعزيز سبل تعاون روسيا والسعودية في مجال الطاقة.

وأضاف بوتين، أن روسيا تدعم رئاسة السعودية لقمة العشرين العام المقبل، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.