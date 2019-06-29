تراجعت أسعار الذهب جنيهين، وسط حالة من التذبذب وسط ارتفاع وصف بالطفيف خلال اليوم السبت، ليباع عيار 24 بـ741 جنيهًا مقابل 743 جنيها، مع بداية التعاملات اليومية، ويباع عيار 21 بـ648 جنيها، وعيار 18 بـ555 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و184 جنيها.

وسجّل الذهب عالميًا الأسبوع الماضي، ارتفاعًا بأكثر من 1%، وتظل مستويات الذهب الأعلى منذ 6 أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

ووصف متعاملون وتجار في سوق الذهب لـ"الوطن" المعدن الأصفر بـ"المذبب"، مؤكّدين أنّه ينعكس سلبا على السوق، ويربك حركة البيع والشراء، مشيرين إلى أنّ الارتفاعات تفقد الذهب بريقه وتشل حركة البيع في الأسواق وكذلك التراجعات.