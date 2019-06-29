هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وأرسل البابا برقية تهنئة للرئيس بتلك المناسبة قال فيها: "يطيب لي أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري كافةً، بالإصالة عن نفسي وعن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بالذكرى السادسة، لثورة الثلاثين من يونيو تلك الثورة الشعبية التي حافظت على بلادنا من التمزق والتي حماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة والتي مهدت الطريق لاستقرار المجتمع في شتى المجالات".

وأضاف البابا: "نصلي إلى الله أن يهبكم الحكمة في قيادة مصر نحو آفاق المستقبل لمزيد من النمو والازدهار لشعبنا الأبي الوفي".