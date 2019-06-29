الإعدام لـ4 متهمين قتلوا شخصا لسرقة سيارته في الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني جبريال، وعضوية المستشارين أيمن محمد ومحمد إبراهيم، معاقبة أربعة متهمين بالإعدام شنقًا، لقتلهم شخص وسرقته بطريق الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالمحافظة في القضية رقم 3287 جنايات القنطرة غرب، لعام 2012، اتفاق المتهمين على سرقة إحدى السيارات وقتل من يعترض طريقهم، مستخدمين سلاح آلي وذخيرة مستقلين سيارة ماركة شروكي بيضاء اللون.

وقال المتهمون في اعترافاتهم، إنهم شاهدوا السيارة رقم "د. ب. أ" 983، الخاصة بالمجني عليه متوقفة بجانب الطريق وتوقف نجله لترتيب ما بخلفية السيارة من فاكهة وبداخلها المجني عليه فأطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية لإجبار المجني عليه لترك السيارة وأثناء محاولة المجني عليه الهرب أطلقوا النار عليه ليلقى مصرعه في الحال.

وعقب سقوط في يد ضباط البحث الجنائي اعترفوا بتفاصيل الواقعة وجرى التوصل إلى السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.