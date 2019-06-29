قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة التموين تهدف إلى منع الاستغلال والانتهازية وصولا إلى اقتصاد منضبط ومحترم.

وأضاف، خلال مقطع فيديو نشره بدالي تموين بلبيس على مجموعة خاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بطمنكم ومحدش يأثر عليك.. إنت رايح تجيب تموين هتلاقي تموين رايح تجيب عيش هتلاقي عيش".

وتابع، "واحد يقولك الرغيف هيبقى بـ60 قرش قبل ما يبقى بـ60 قرش حضرتك هتلاقي على كارت التموين 55 قرش وتروح تدفع أنت 5 قروش واللي ملوش كارت وعاوز يشتري هيدفع 60 قرش.. دا أحسن ولا أوحش.. استغفر الله العظيم".

ووجه حديثه لأصحاب المخابز قائلا، "لو مشيتوا بما يرضي الله هتعملوا قرش محترم.. إن لم تكن هناك فائدة للمواطن فلن نفعل شيء"، مشيرا إلى أن "اتجاه الدولة لتحديث المنظومة أفضل لجميع الأطراف، لتكن هناك منافسة حقيقية وليس ضحك على الدقون".

واستطرد، "مازال مسلسل تحديث منظومة التموين مستمر للأفضل وكله يصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن أولا ثم بقية أطراف المنظومة".