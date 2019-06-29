قال إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم البدء في فرش 1500 وحدة بمشروع إسكان المحروسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال جمعيات الأورمان ومصر الخير وذلك لتسكين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف حنفي لـ"الوطن": ينطلق غدا أيضا فرش 4500 وحدة أخرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات وذلك بمشروع إسكان الأسمرات 3، تمهيدا لنقل سكان المناطق الخطرة لتسليمهم وحدات خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة من الدرجة الأولى والثانية بالقاهرة خلال العام الجاري.