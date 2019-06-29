محلية النواب تتفقد موقع مستشفى وادي النطرون المتوقف منذ 15 عاما

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، موقع مشروع إنشاء مستشفى وادى النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، لمعرفة أسباب توقف تنفيذ المشروع رغم وضع أساساته منذ عام 2004.

وأوضح عطية مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة وادى النطرون، أن مشروع إنشاء مستشفى وادى النطرون المركزي متعطل منذ 15 سنة، بعدما بدأ تأسيسه عام 2004، حيث تم وضع الأساسات وأعمدة السور وتوقف المشروع، رغم أنه كان صادرا له أمر إسناد بمبلغ 40 مليون جنيه، وتم وضع الأساسات فقط بمبلغ 5 ملايين جنيه، ثم توقف لتأخر صرف الاعتمادات المالية.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن توقف المشروع وتم إصدار توصية برلمانية باستكمال مشروع المستشفى، وبعد ذلك تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لاستكماله لكن شيئا لم يحدث.

وأضاف عطية مسعود أن الأهالى يعانون أشد المعاناة، حيث جرى هدم مبنى المستشفى القديم، ولم يتم استكمال مشروع المستشفى الجديد، مما تسبب فى تفاقم معاناة الأهالى والمرضى لأنهم لا يجدون مستشفى للعلاج، سوى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

وانتقد الوفد البرلمانى الإهمال فى استكمال مشروع إنشاء المستشفى المتوقف، وعدم مراعاة حاجة الأهالى الضرورية للمستشفى، وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ضرورة الاهتمام بسرعة استكمال المشروع، مطالبا بسرعة تنفيذ المشروع ومراعاة حاجة المواطنين الملحة للمستشفي.