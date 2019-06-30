الباز عن أزمة وردة: الملايين يفعلون ما فعله.. "وكان لازم يتعاقب للآخر"

قال الإعلامي محمد الباز، إن سلوك التحرش الذي أُتهم به عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، مرفوض دينيًا ومجتمعيًا وإنسانيًا.

وأضاف الباز، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "كان لازم يتعاقب للآخر، ومينفعش التراجع عن العقاب".

وأوضح أن وردة عاد إلى المشاركة في معسكر المنتخب بعد تضامن اللاعبين معه، ومنهم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن البعض استغل هذه الواقعة لكي يهاجم المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الفريق لا يخص أي شخص أو لاعب: "اللي بيعمله وردة ملايين بيعملوه، لكن أنا أرفض الدفاع عنه وإن الفيديوهات يتقال إنها مفبركة".