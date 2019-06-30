قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه "العدالة والتنمية" يتعاملان مع دول الشرق الأوسط كافة، باعتبارها نقاط في مدار وهم المركز "بالنسبة لهم دول بتدار بالريموت كنترول".

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على فضائية "CBC"، أن المرشد الأعلى بحكم القوة لكل الإسلاميين في المنطقة هو أردوغان، وهو من يقوم بتوجيههم بالطريقة التي تتفق مع رؤيته والمصلحة التركية العليا، موضحًا أن الجيش الوطني الليبي نجح في استرداد 85% من الأراضي الليبية، وكان بصدد اقتلاع الإخوان من العاصمة الليببة "طرابلس"، حتى قرر أن يدخل أردوغان المعركة بنفسه.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الحالية حساسة على كل الدول حيث تنتهج الدول العربية الكبرى سياسة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية في مواجهة المليشيات والطوائف والعصابات التي تأتمر بأوامر دول أخرى.

ولفت إلى أن المشروع التركي الأردوغاني ينهار ومعه أردوغان الذي تراجعت شعبيته بخلاف الانتقادات التي توجه له من كل حدب وصوب، ونجاح السياسي المعارض أكرم أوغلو، في الانتخابات البلدية في اسطنبول، وهو ما أعطى مساحة لكل الليبراليين لينتفضوا مرة أخرى، وأصبحت الصحف التي تخشى من القمع تجد متنفسًا وروحًا جديدة.