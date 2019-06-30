طقس اليوم: معتدلا شمالا وحار على القاهرة.. لطيف ليلاً

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد فيما ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي أغلب الأنحاء والتي ستكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط علي غرب البحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في بعض محافظات مصر

القاهرة 25 35

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

العريش 24 32

شرم الشيخ 29 37

قنا 28 39

الأقصر 29 39

أسوان 30 41

درجات الحرارة في المدن العواصم العربية

مكة المكرمة 29 43

المدينة المنورة 26 43

القدس 19 29

أبوظبي 31 44

الكويت 31 48