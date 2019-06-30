لقي تلميذ مصرعه إثر سقوطه من سلم المنزل من الطابق الثالث في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتمَّ نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقَّى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "شاهر عرفة" (11 سنة) وهو تلميذ يقيم في دائرة المركز جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبسؤال والده "عرفة" (36 سنة- عامل)، قرر بأنه أثناء نزول نجله سلم المنزل بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأنَّ سبب الوفاة كسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.