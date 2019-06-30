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يحدث اليوم| مصر تحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

يحدث اليوم| مصر تحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

استعدادات مكثفة لنقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة

استعدادات مكثفة لنقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة

هدنة بقمة العشرين.. أبرز محطات الحرب التجارية بين أمريكا والصين

هدنة بقمة العشرين.. أبرز محطات الحرب التجارية بين أمريكا والصين

ترامب يصل إلى المنطقة "منزوعة السلاح" للقاء زعيم كوريا الشمالية

ترامب يصل إلى المنطقة "منزوعة السلاح" للقاء زعيم كوريا الشمالية

كيف ساهمت تشريعات "النواب" في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو؟

كيف ساهمت تشريعات "النواب" في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو؟

الأزهر: الوضوء مع وضع عدسات لاصقة "صحيح"

الأزهر: الوضوء مع وضع عدسات لاصقة "صحيح"

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