تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات العثور على جثة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، له معلومات جنائية، بدائرة القسم وبها جروح طعنية متفرقة.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "عامل - سبق اتهامه في 16 قضية "سلاح ناري، مخدرات، سرقة، تبديد"، وربة منزل زوجة الأول، عاطل له معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وتقنين الإجراءات ضبط الأول والثانية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث لوجود خلافات مالية سابقة بين الثالث والمجني عليه، فاتفق معهما على التخلص منه، وفي سبيل ذلك استدرج من قبل المتهمة الثانية، وتوجهوا إلى مكان العثور مستقلين مركبة "توك توك" قيادة "سائق - 30 عاما"، وعقب حضور المجني عليه تعدى عليه المتهم الهارب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على هاتفه المحمول، وضبط سائق التوك توك، وبمواجهته اعترف بعلمه اعتزامهم ارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.