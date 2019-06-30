أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، فتح جميع الحدائق مجانا احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي صنعها الشعب المصري بعزيمة وإرادة من أجل استعادة وطنه والحفاظ عليه لاستكمال مرحلة البناء والتنمية وعودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية.

ووجه، اليوم، محافظ مطروح لإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومجالس المدن بفتح جميع الحدائق مجانا أمام المواطنين من أهالي المحافظة وزائريها.

من ناحية أخرى، انتهت محافظة مطروح من إعادة تطوير عدد من الحدائق العامة هذا العام التي كانت غير مستغلة لسنوات طويلة وإعادة فتحها مما يعكس الشكل الحضاري لمطروح والجمالي كمتنفس من المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية ومنها حديقة كليوباترا والغزالة والعوام وراضي.