قال حاتم الصغير المشرف العام على عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك، إنه سيتم تقديم عرض مجاني بمعابد الكرنك للمواطنين المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين اليوم، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأضاف "الصغير" أن العرض باللغة العربية، وسيكون في تمام الساعة التاسعة مساء، ولمدة ساعة لكل الفئات والأعمار، وتصل قدرته الاستيعابية لنحو 1500 شخص.

وأوضح المستشار سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للصوت والضوء والسينما" أنه في إطار المشاركة المجتمعية، أقامت الشركة عروضاً مجانية بمعابد الكرنك فى عيد الأقصر القومي، ويوم اليتيم، واليوم العالمي لذوي الإعاقة، وأعياد تحرير سيناء، وليلة رأس السنة.